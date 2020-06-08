Михаила Ефремова задержали после пьяного ДТП

В результате аварии пострадал водитель другого автомобиля.

Об этом стало известно 8 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в Москве недалеко от Смоленской набережной. Там столкнулись Jeep Cherokee и Lada, в одном из них за рулем сидел актер Михаил Ефремов. По предварительным данным, его машина выехала на встречную полосу с серьезным превышением скорости. Есть мнение, что артист в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент Ефремов задержан, его отправили на медицинское освидетельствование. Отмечается, что в ДТП пострадал водитель другого автомобиля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гамбургской площади авария, мешающая проезду. Свидетели уверяют, что водители хотели успеть «проскочить» на мигающий сигнал светофора, но ничего хорошего не вышло. В итоге оба не успеют по своим делам, так как вынуждены разбираться в обстоятельствах инцидента.