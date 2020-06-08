На Гамбургской площади авария, мешающая проезду

Два автомобиля не поделили дорогу, так как спешили.

Об этом стало известно сегодня вечером, 8 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Гамбургской площади – там столкнулись Volkswagen и Chevrolet. Свидетели уверяют, что водители хотели успеть «проскочить» на мигающий сигнал светофора, но ничего хорошего не вышло. В итоге оба не успеют по своим делам, так как вынуждены разбираться в обстоятельствах инцидента.

Все остались живы, а вот машины немного помяты. Не уточняется, есть ли пробка, но проезд затруднен, судя по снимкам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Все случилось на улице Есенина – там «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.