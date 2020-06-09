Стали известны подробности «пьяного» ДТП с участием Михаила Ефремова

Стали известны подробности &#171;пьяного&#187; ДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Накануне вечером произошло серьезное ДТП с участием Михаила Ефремова. В отношении актера возбудили уголовное дело.

Дорожный инцидент случился вечером на Смоленской площади в Москве. По предварительным данным, актер за рулем авто марки Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения, где влетел в Lada. У Ефремова было серьезное превышение скорости. По данным ГУ МВД по столице, актер сел за руль в нетрезвом виде.

Второго водителя доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Как сообщил ТАСС, пострадавший получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Он работал курьером в службе доставки еды.

Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремова задержали и отправили на медосвидетельствование.

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Стали известны подробности «пьяного» ДТП с участием Михаила Ефремова