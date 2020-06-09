ДТП с иномаркой и троллейбусом спровоцировало пробку на пересечении Дыбенко и Большевиков

ДТП с иномаркой и троллейбусом спровоцировало пробку на пересечении Дыбенко и Большевиков
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 9 июня на пересечении улицы Дыбенко и проспекта Большевиков произошло ДТП с участием иномарки и троллейбуса.

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, передняя часть иномарки серьезно пострадала. Пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Некоторые пользователи Сети считают, что троллейбус ехал задним ходом, а водитель черного авто просто не успел среагировать. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О пострадавших сведений нет.

В районе ДТП образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах окрасили их в красный цвет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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