Под Гатчиной ДТП с тремя машинами закончилось трагедией, погиб водитель Isuzu

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Дорогу не смогли поделить три транспортных средства.

Авария случилась в понедельник, 8 июня, на 71 километре автотрассы А-120 «Южное полукольцо», около поселка Пижма. Кадрами разбитых машин поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно gazeta.spb.ru, по предварительным данным, 43-летний водитель, управляя грузовиком Isuzu, не правильно выбрал дистанцию и протаранил двигавшийся перед ним автомобиль «Валдай». Машиной управлял 57-летний водитель.

В результате «Валдай» столкнулся с кроссовером KIA Sportage, который двигался впереди под управлением 59-летнего мужчины. Водитель Isuzu погиб на месте происшествия, до приезда медиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с иномаркой и троллейбусом спровоцировало пробку на пересечении Дыбенко и Большевиков.