В Дубках девять спасателей более часа тушили полыхающий дом

Спасатели боролись с огнем больше часа. Фото: Pixabay

Спасатели боролись с огнем больше часа. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Они боролись с огнем больше часа.

Возгорание произошло в понедельник, 8 июня, в деревне Дубки. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 22:41. Огонь распространился на площади 44 квадратных метра частной постройки.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах.

В 23:47 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте тушили сразу два грузовика. Огонь уничтожил все, что только мог. В результате никто не пострадал.