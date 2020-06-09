В Дубках девять спасателей более часа тушили полыхающий дом

В Дубках девять спасателей более часа тушили полыхающий дом
Спасатели боролись с огнем больше часа. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Они боролись с огнем больше часа.

Возгорание произошло в понедельник, 8 июня, в деревне Дубки. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 22:41. Огонь распространился на площади 44 квадратных метра частной постройки.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах.

В 23:47 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте тушили сразу два грузовика. Огонь уничтожил все, что только мог. В результате никто не пострадал.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия
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В Дубках девять спасателей более часа тушили полыхающий дом