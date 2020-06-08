На Пискаревском тушили сразу два грузовика

Огонь уничтожил все, что только мог. В результате никто не пострадал.

Все случилось сегодня днем, 8 июня. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Два грузовых автомоблия, «Ренаулт» и «Вольво», горели на Пискаревском проспекте недалеко от дома номер 144. На место вызвали спасателей – их прибыло девять человек, а также две единицы техники. Все сгораемые части машин были уничтожены пламенем, огонь удалось потушить примерно за час. В ведомстве отметили, что пострадавших не обнаружено.

Что стало причиной возгорания – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гамбургской площади авария, мешающая проезду. Свидетели уверяют, что водители хотели успеть «проскочить» на мигающий сигнал светофора, но ничего хорошего не вышло. В итоге оба не успеют по своим делам, так как вынуждены разбираться в обстоятельствах инцидента.