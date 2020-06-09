В Кипени водитель погиб после наезда на бетонную полусферу

В Ломоносовском районе Ленобласти случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Geely. Его водитель наехал на бетонную полусферу.

Дорожный инцидент случился во вторник, 9 июня, в Кипени. Как рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте», около 06:20 во дворе одного из домов на Ропшинском шоссе водитель Geely при повороте налево наехал на бетонную полусферу. После этого его автомобиль перевернулся на левый бок. Водитель был не пристегнут и выпал из авто. Иномарка насмерть придавила мужчину.

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