Петербуржец, до смерти изрезавший мужчину в подъезде, проведет за решеткой почти 11 лет

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Василеостровского района поддержала гособвинение в отношении местного жителя. Мужчина признан судом виновным в совершении убийства.

Преступный инцидент произошел на площадке жилого дома. По данным следствия, горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес потерпевшему не менее одного удара колюще-режущим предметом. От полученных повреждений он скончался.

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе судебного заседания злоумышленник отрицал умысел на убийство, дал показания, что произошло «самонатыкание» потерпевшего на нож. Стороной обвинения его версия полностью опровергнута.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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