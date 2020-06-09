Экс-депутат Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, отказался от УДО

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политического деятеля Галины Старовойтовой, отказался от ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Слушание по отказу от ходатайства, зарегистрированное Дзержинским районным судом, состоится завтра, 10 июня, передают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Отметим, что об УДО Глущенко ходатайствовал в мае текущего года.

Экс-депутата Госдумы второго созыва от ЛДПР осудили в августе 2015 года, за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, то есть, Галины Старовойтовой, убитой ночью 21 ноября 1998 года в подъезде её собственного дома на набережной канала Грибоедова. Также, еще в 2003 году, по этому делу были осуждено трое людей, получивших от 11 до 23,5 лет тюрьмы. После возобновления расследования в 2013 году обвинения в организации предъявили Глущенко, который указал на заказчика — предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заседание по делу историка Олега Соколова перенесли на 15 июня, так как защита не успела ознакомиться с материалами дела.