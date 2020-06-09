Защита добилась переноса слушания по делу Олега Соколова на 15 июня

Защита добилась переноса слушания по делу Олега Соколова на 15 июня
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Защита историка Олега Соколова, жестоко расправившегося со своей возлюбленной, добилась переноса слушания в Городском суде Санкт-Петербурга на 15 июня.

Первоначально заседание состоялось во вторник, 9 июня. Однако после начала слушания представитель защиты экс-доцента заявила, что не успела ознакомиться с материалами уголовного дела и подала ходатайство о переносе рассмотрения дела. Суд просьбу удовлетворил.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заседание проходило в онлайн-режиме, следить за происходящим мог любой желающий. Зал суда транслировался через три камеры. Вероятно, в следующий понедельник, 15 июня, формат слушания останется аналогичным и доступным для всех граждан.

Напомним, осенью 2019 года экс-доцента СПбГУ Олега Соколова выловили из Мойки в состоянии сильного опьянения. В его рюкзаке нашли части тела девушки. Позже выяснилось, что историк застрелил, а затем расчленил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Таким образом он намеревался избавиться от следов преступления.

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