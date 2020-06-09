В Петербурге началось судебное рассмотрение по делу историка Соколова

В Петербурге началось судебное рассмотрение по делу историка Соколова
Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Во вторник, 9 июня, Городской суд Санкт-Петербурга запустил онлайн-трансляцию заседания, в ходе которого рассматривается дело экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, убившего свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко.

Трансляция доступна для всех желающих, на специальной платформе для судов и участников судопроизводства. В объединенной пресс-службе петербургских судов отмечают, что доступность заседания объясняется открытостью и гласностью правосудия. Кроме того, в связи с по-прежнему неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Петербурге, в зале суда могут присутствовать только причастные к процессу люди.

Напомним, чудовищный инцидент произошел осенью прошлого года. По версии правоохранителей, Соколов застрелил девушку, а после намеревался избавиться от трупа, расчленив тело и утопив в Мойке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дело Олега Соколова передали в Городской суд из Октябрьского районного.

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