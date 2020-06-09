В Воронеже полицейский устроил смертельное ДТП с пешеходами

Сотрудник воронежской полиции на личном автомобиле сбил трех пешеходов, которые шли по тротуару. Один из них получил смертельные травмы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главное управление МВД по региону, все произошло вечером во вторник, 9 июня, на Ленинском проспекте в Воронеже.

Предварительно, 24-летний мужчина, работающий участковым уполномоченным одного из местных отделов УМВД РФ. Все произошло в свободное от работы время. Он не справился с управлением своего авто и вылетел на тротуар, сбив троих человек.

Один из пешеходов, мужчина, умер еще до приезда медиков. Две женщины получили различные травмы, их доставили в больницу. Сейчас они в реанимации.

Проводится проверка, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Не исключена возможная неисправность автомобиля. Водитель был трезв.

«Мент за рулём, мужчина труп, его сумка с телефоном улетела на крышу магазина, девушка молодая по-моему без руки осталась, бабушка с жалобами на боли в тазу и груди, правая рука тоже вся в крови. Меня дерево и собака спасла, я стоял за деревом в которое этот нелюдь врезался», — пишет очевидец в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

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