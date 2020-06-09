Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, официально задержали

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником ДТП с погибшим водителем-курьером, официально задержан правоохранительными органами.

Трагический инцидент произошел вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Актер мчался на большой скорости на своем Jeep Grand Cherokee и, не вписавшись в поворот, влетел в автомобиль LADA, в котором ехал житель Рязани, Сергей Захаров. Тяжелые травмы не оставили мужчине шансов выжить.

Выяснилось, что Ефремов был сильно пьян, в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что примерно равно бутылке водки. Утром 9 июня к дому актера подъехало две машины скорых, однако Ефремова увезли позже, на служебной машине. Как выяснилось — на допрос. «РИА Новости», передают, что экспертиза также показала наличие остаточных следов наркотиков в крови виновника ДТП, некоторое время назад (но не перед аварией) он употреблял кокаин и марихуану. Сегодня же Таганский суд назовет меру пресечения для актера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чудовищное происшествие прокомментировал Дмитрий Песков.