В Кремле прокомментировали смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал трагическую аварию, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, нетрезвым севший за руль.

Журналисты поинтересовались у Пескова, считают ли в Кремле необходимым лишить Ефремова всех званий и наград после произошедшего. Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас в правительстве не задумываются о таких вещах, поскольку гораздо важнее тот факт, что произошел «трагический, чудовищный случай».

Также Песков отметил, что не имеет значения, кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия, знаменитость или рядовой гражданин, важно лишь то, что авария унесла жизнь невинного автомобилиста. Отметим, что погибший был жителем Рязани, после грянувшего кризиса приехавшим в Москву на заработки. У него осталась жена и двое детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.