После смертельного ДТП Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы

После смертельного ДТП в центре Москвы уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Дело по статье 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое – врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона скончался в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.