Супруга водителя, погибшего в ДТП по вине Ефремова, отказалась идти на мировую

Вдова погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова в столице Ирина Стерхова заявила, что не собирается идти на мировую с виновником ДТП.

Супруга погибшего заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что она хочет, чтобы суд приговорил Ефремова к большому сроку.

«Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из двенадцати [лет] половину действительно пусть посидит», — сказала она, отметив, что на мировую не пойдет.

Стерхова также отметила, что представители артиста пока не пытались с ней связаться после ДТП.

Полиция уже задержала Ефремова и предъявила ему обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло за собой смерть человека. До 9 августа он пробудет под домашним арестом. Актер уже признал свою вину и назвал произошедшее чудовищным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП.