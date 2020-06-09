Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов проведет ближайшие два месяца под домашним арестом.

Виновный в смертельной аварии в центре столицы Ефремов помещен под домашний арест. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Судья Альбина Тимакова заявила, что при вынесении приговора суд выслушал мнения сторон. По решению суда Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Также ему установили ряд ограничений.

Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели человека.

Напомним, трагический инцидент произошел вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Актер мчался на большой скорости на своем Jeep Grand Cherokee и, не вписавшись в поворот, влетел в автомобиль LADA, в котором ехал житель Рязани, Сергей Захаров. Тяжелые травмы не оставили мужчине шансов выжить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, официально задержали.