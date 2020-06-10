В Петербурге мужчина с ножом и разбитой бутылкой пытался получить ключи от машины

В Кировском районе Петербурга неизвестный с ножом пытался завладеть автомобилем охранника.

Инцидент произошел во вторник, 9 июня, на Краснопутиловской улице. В отдел полиции обратился охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что неизвестный, угрожая ножом и горлышком разбитой бутылки, требовал отдать ему ключи от машины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель также добавил, что злоумышленник сбежал после его отказа.

Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого. С места происшествия они изъяли нож, часть разбитой бутылки и следы обуви.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца увезли в больницу после драки на улице Тамбасова.