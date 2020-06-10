Петербуржца увезли в больницу после драки на улице Тамбасова

Петербуржца увезли в больницу после драки на улице Тамбасова
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

В полицию поступило сообщение о групповой драке у дома №8/1 на улице Тамбасова.

Инцидент произошел 7 июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, на месте происшествия полиция обнаружила мужчину с телесными повреждениями. Пострадавшего увезли на скорой.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также гематому лобной области. Его состояние оценивалось как тяжелое.

По словам пострадавшего, он получил телесные повреждения в ходе конфликта с неизвестными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Северной столицы вечером 17 марта произошла потасовка, обернувшаяся для одного из участников серьезной травмой. В правоохранительные органы обратились встревоженные жители одного из домов по Невскому проспекту.

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