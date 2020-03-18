В центре Петербурга драка закончилась ножевым ранением

В Центральном районе Северной столицы вечером 17 марта произошла потасовка, обернувшаяся для одного из участников серьезной травмой.

В правоохранительные органы обратились встревоженные жители одного из домов по Невскому проспекту. До них донеслись звуки борьбы и громкие крики из подъезда. Сообщение о чрезвычайном происшествии приняли росгвардейцы, находящиеся на патрулировании.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли по указанному адресу и обнаружили там двоих дерущихся мужчин. В ходе потасовки один из них всадил нож в плечо противника. Потерпевшего отправили в медицинское учреждения, а нарушителя спокойствия передали полицейским, сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичный конфликт произошел на Большом проспекте в Петроградском районе города на Неве.