На Большом проспекте конфликт петербуржцев закончился резней

На Большом проспекте конфликт петербуржцев закончился резней
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петроградском районе Петербурга прохожие помогли местному жителю, на которого напал мужчина с ножом. Они задержали нападавшего и передали его полиции.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло утром в среду, 18 марта, на автобусной остановке на Большом проспекте П.С. Там произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из них ударил своего оппонента ножом.

Трое очевидцев, которые находились неподалеку, кинулись разнимать мужчин. В ведомстве отметили, что один из очевидцев стоял на остановке с малолетним ребенком, однако это не помешало ему броситься на помощь.

Кадр из видео ГУ МВД России по Петербургу

Мужчины обезоружили и скрутили злоумышленника, после чего передали его наряду ДПС, который оперативно прибыл на место происшествия. Раненого госпитализировали.

Руководство управления МВД приняло решение о поощрении троих мужчин, которые оказали содействие в задержании злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе мужчина получил ножевое ранение.

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