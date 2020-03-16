В Красносельском районе мужчина получил ножевое ранение

В Красносельском районе неизвестный нанесли мужчине нанесли ножевое ранение.

Инцидент произошел вечером 15 марта на улице Маршала Казакова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с колотым ранением мягких тканей шеи.

Как полагает следствие, мужчину на улице ударил ножом неизвестный. В этом районе нет камер видеонаблюдения.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали женщину, которая ножом ударила своего сожителя. Преступный инцидент произошел в среду, 10 марта, в квартире дома 35 по Крикковскому шоссе.