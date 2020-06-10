В Петербурге «банковские мошенники» обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка стала жертвой «банковских мошенников». Полиция разыскивают злоумышленников, которые выманили у пожилой женщины 2,5 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 9 июня в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка, проживающая в доме на проспекте Ветеранов и сообщила о том, что с 28 мая по 4 июня ей с различных городских номеров звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками ПАО «Банк России» и говорили пенсионерке о попытке несанкционированного списания денежных средств с банковских карт. Якобы для обеспечения безопасности денежных средств злоумышленники убедили пожилую женщину сообщать коды из СМС сообщений, необходимых для зачисления денежных средств на резервный счет. В итоге она перечислила мошенникам 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в правоохранительные органы Выборгского района обратилась обманутая 63-летняя жительница Сертолово. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили «сотрудники банка», которые рассказали, что все сбережения, хранящиеся на счетах, нужно срочно перевести в безопасное место, потому что они находятся под угрозой.