Лжесотрудники банка обманули пенсионерку из Сертолово на 4,5 миллиона рублей

Лжесотрудники банка обманули пенсионерку из Сертолово на 4,5 миллиона рублей
Стариков продолжают обманывать. Фото: pixabay

Мошенники продолжают вводить в заблуждение наивных пожилых людей, воруя у них огромные суммы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы Выборгского района обратилась обманутая 63-летняя жительница Сертолово. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили «сотрудники банка», которые рассказали, что все сбережения, хранящиеся на счетах, нужно срочно перевести в безопасное место, потому что они находятся под угрозой. Испугавшись потери накопленных средств, женщина направилась к банкомату и перевела звонившим 3,6 миллиона рублей. Потом она добавила еще 900 тысяч рублей, которые перевела с другого счета.

Также, известно об инциденте в Кировском районе. На этот раз обманули сотрудницу Института материальной культуры РАН. Сумма улова для мошенников оказалась поскромнее — 169 тысяч рублей. Звонившие работали по той же схеме — представились сотрудниками крупного банка. Им удалось обмануть пенсионерку, которая сама отправила им свои деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Сотрудники банка» обманули пенсионерку на 300 тысяч рублей.

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