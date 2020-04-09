«Сотрудники банка» обманули пенсионерку на 300 тысяч рублей

В Кировском районе пенсионерка стала жертвой мошенников.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 7 апреля. По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка «Пименовым Артемом Юрьевичем».
Он сказал пожилой женщине, что с ее банковского счета пытаются снять деньги и для того, чтобы этого пресечь необходимо сообщить номер банковского счета, а потом перевести злоумышленникам на два счета 155 тысяч рублей и 145 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка так и поступила.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мошенника, который убедил пожилую жительницу приобрести БАДы на крупную сумму.