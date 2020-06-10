В Архангельске задержали убийцу петербургского адвоката спустя 24 года

В Архангельске задержали убийцу петербургского адвоката спустя 24 года
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 24 летней давности. Жертвой злоумышленника тогда стал сотрудник Городской коллегии адвокатов.

Трагедия случилась 22 июня 1996 года. В квартире дома №18 по проспекту Художников нашли тело 29-летнего адвоката с перерезанным горлом. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 21 апреля текущего года было установлено совпадение дактокарты жителя Архангельска с теми, которые были найдены на месте преступления.

Во вторник, 9 июня, полицейские выехали в Архангельск. Там они и задержали 44-летнего подозреваемого, ранее судимого. Мужчина был изобличен в преступлении. Следствие продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина с ножом и разбитой бутылкой пытался получить ключи от машины.

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