Председатель КНР провел инспекционную поездку в Нинся-Хуэйский автономный район

За прошлый год в деревне Хунсыпу открылись производственные кооперативы по разведению скота на мясо, а также предприятия, ориентированные на искоренение нищеты. Фото: Медиакорпорация Китая

За прошлый год в деревне Хунсыпу открылись производственные кооперативы по разведению скота на мясо, а также предприятия, ориентированные на искоренение нищеты. Фото: Медиакорпорация Китая

В понедельник, 8 июня, генсекретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин начал инспекционную поездку в Нинся-Хуэйский автономный район. Это уже шестая инспекция по регионам в текущем году.

За время поездки председатель КНР посетил город Учжун в центральном регионе Нинся-Хуэйского автономного района, деревню Хундэ в районе Хунсыпу, участок Чжунчэн реки Хуанхэ, а также квартал «Цзиньхуаюань» поселка Цзиньсин.

Инспекционная поездка по регионам стала шестой в этом году. Фото: Медиакорпорация Китая

Как сообщила Медиакорпорация Китая, в деревне Хунсыпу в настоящее время активно идет освоение пахотных земель. За прошлый год там открылись производственные кооперативы по разведению скота, а также предприятия, ориентированные на искоренение нищеты. За минувший год доходы на душу населения в деревне составили более 8 тыс. юаней.

Председатель также проверил работы на участке Чжунчэн, где имелась проблема с перемещением речного русла.К концу текущего года соответствующие работы будут завершены.

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