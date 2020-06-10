Депутаты в третьем чтении утвердили антикризисный бюджет Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга утвердили в окончательном третьем чтении корректировку бюджета на 2020 год, предпринятую в связи с карантином в период пандемии Covid-19.

Поправки к бюджету города на текущий год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов приняли в третьем чтении заседания, которое состоялось сегодня, 10 июня. За принятие поправок проголосовали 40 депутатов, против — 6, воздержались — 2. Доходы и расходы существенно сократятся, однако все социальные обязательства город собирается выполнить.

Так, согласно итоговой редакции, доходы Петербурга упадут до 574 млрд рублей, расходы составят 685 млрд рублей, а дефицит потянет на 111 млрд рублей.

Внесенные изменения не коснутся социальной сферы. Наоборот, больше средств будет выделено на соцподдержку пенсионеров, семей с детьми и на оплату ЖКУ некоторым группам горожан. Также почти полностью сохранили расходы на содержание и ремонт дорог.

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