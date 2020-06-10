В Австрии вынесли приговор полковнику, шпионившему в пользу России

Согласно австрийским СМИ, Мартин М передавал своему куратору, которого называют "Юрием", сведения о ВВС, артиллерийских системах, армейских совещаниях и ситуации с иммигрантами. Фото: pixabay.com

Согласно австрийским СМИ, Мартин М передавал своему куратору, которого называют "Юрием", сведения о ВВС, артиллерийских системах, армейских совещаниях и ситуации с иммигрантами. Фото: pixabay.com

В Зальцбурге озвучили приговор в отношении отставного полковника австрийской армии, который на протяжении четверти века передавал российской разведке государственные и военные тайны.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Согласно данным следствия, некий Мартин М. сотрудничал с военной разведкой России с 1992 по 2018 годы, за что суммарно получил 280 тысяч евро. При этом адвокат Мартина настаивал на невиновности подзащитного и утверждал, что он — патриот своей страны, а якобы секретные данные брал из открытых источников.

Тем не менее, Мартина приговорили к трем годам заключения, тогда как максимальный срок по этой статье составляет 10 лет. Учитывая, что он отбыл уже половину срока в ходе следствия, отставного полковника освободили в зале суда.

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