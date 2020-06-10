Медхалаты, шапочки, маски: в Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские

Принимать клиентов будут по предварительной записи. Фото: pixabay

Принимать клиентов будут по предварительной записи. Фото: pixabay

Правительство Петербурга собирается с 15 июня разрешить работу организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Такое заявление сделал вице-губернатор города Евгений Елин.

По его словам, власти рассчитывают с понедельника разрешить работу парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, изготовлению ключей, химчисток, прачечных и других организаций в сфере услуг.

В ходе онлайн-конференции Елин отметил, что данные организации будут соблюдать ряд требований, разработанных Роспотребнадзором. В частности, от сотрудников потребуется использование средств индивидуальной защиты четвертого типа – пижамы, медхалата, шапочки и маски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов в спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.