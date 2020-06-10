Попова просит россиян не забывать о масках

Попова просит россиян не забывать о масках
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Она отметила, что снятие ограничений не означает, будто можно позабыть о мерах предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем рассказала глава Роспотребназора Анна Попова в разговоре с «Комсомольской правдой». Она отметила, что в Москве ослабили все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, и граждане могут это неправильно истолковать. Попова подчеркнула, что пока не создана вакцина о средствах индивидуальной защиты забывать ни в коем случае нельзя. Таким образом, масочный режим сохраняется во всех регионах страны.

Напоминаем, что в России продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. На данный момент зарегистрировано подтверждено около полумиллиона случаев, летальных исходов – 6358.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова надеется, что 1 сентября начнут работать школы. По ее словам, более миллиарда детей со всех уголков земли остались без привычной формы обучения, и сейчас все ищут решение данной проблемы.

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