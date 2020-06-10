В Сирии под бронеавтомобилем российских военнослужащих взорвалась бомба

Российский военный патруль снова подвергся террористической атаке на север Сирии, под бронированным автомобилем взорвалось самодельное устройство.

По данным отечественных служб, пострадавших в инциденте нет, курдские СМИ передают, что в инциденте трое солдат оказались ранены. Взрыв прогремел утром 9 июня неподалеку от города Кобани в Курдистане. Злоумышленники, вероятно, пытались заставить военных свернуть с пути, пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию Центра по примирению.

Напомним, что российские военные части патрулируют северную территорию Сирии по соглашению, подписанному с Турцией в октябре прошлого года. Согласно документу, Турция сворачивает операцию «Источник мира», направленную против курдов в обмен на безопасную зону в пределах около 30 километров от границы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аварии, произошедшей в сирийском городе Тартус, погиб российский военный.