Полиция задержала Васю Бандита, который контролировал три района Подмосковья

Мужчина подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем пишут РИА Новости. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что удалось задержать «авторитета» Васю Бандита, который на протяжении почти 30 лет контролировал происходящее в криминальном мире в трех районах Подмосковья.

Следствие уже возбудило уголовно дело – Бандит подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он «осуществлял координацию действий организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в «воровских сходках» с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что криминального авторитета Барсукова (Кумарина) доставили в колонию для больных туберкулезом.