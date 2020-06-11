Протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте

Протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
Беспорядки в Миннеаполисе. Фото: instagram.com/fifthlegend

Протестующие снесли памятнику Христофору Колумбу в городе Сент-Пол в американском штате Миннесота.

Ранее протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро.

По данным Star Tribune, протестующие обмотали статую Колумба веревками, после чего сняли ее с постамента на землю.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.

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