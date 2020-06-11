Орлов оценил перспективы возвращения Кокорина в «Зенит»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы возвращения нападающего «Сочи» Александра Кокорина в «Зенит».

Он отметил, в этом вопрос большое влияние будет иметь мнение главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который ранее говорил, что хотел бы видеть Кокорина в своей команде, сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам комментатора, вероятность возвращение форварда в состав петербургской команды тесно связана с возможным уходом Сердара Азмуна, которым интересуется «Рома».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в сочинский клуб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы. До конца первого тайма Кокорин и Дзюба забили еще по одному мячу.