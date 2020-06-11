Москвичам обещают «миллион призов» за участие в голосовании

Законопроект о поправках в Конституцию был единогласно принят 23 января. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Законопроект о поправках в Конституцию был единогласно принят 23 января. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Мэрия столицы привлекает москвичей участвовать в голосовании сертификатами на товары и услуги на 10 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, для участников голосования по поправкам в Конституцию подготовили более двух миллионов сертификатов на шоппинг и прочие услуги. Купоны разыграют через портал «Активный гражданин».

Чиновник рассказал, что в акции будут участвовать более трех тысяч магазинов и предприятий сферы услуг, которые смогут получить дополнительную поддержку в результате этой акции.

Программа будет действовать с 25 июня по 31 декабря. Для участия в розыгрыше необходим специальный код, который выдают после голосования. После розыгрыша человеку начислят баллы, которые можно будет обменять на товары в магазинах, билеты в кино, театры или музеи, оплату чека в заведениях общепита, пополнение «Тройки» и парковочного счета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК поставил под сомнение проведение достоверного электронного голосования в Петербурге.