ЦИК поставил под сомнение проведение достоверного электронного голосования в Петербурге

В Петербурге, также как в Карелии и Красноярском крае, не будет доступно электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом на заседании Центризбиркома заявила руководитель органа, Элла Памфилова, чьи слова цитирует ТАСС. По словам главы ЦИК, проблема в том, что власти сомневаются в способности избиркома Северной столицы организовать достойное голосование, которое не вызовет подозрений.

Памфилова подчеркнула, что несмотря на мощную электронную базу Петербурга, качество работы горизбиркома не позволяет организовать голосование таким образом, чтобы не пострадало доверие ни общества, ни ЦИК. Напомним, что 1 июля начнется общероссийское голосование по поправкам в российскую Конституцию. Этот день объявлен президентом Путиным нерабочим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 60% жителей России намерены поддержать поправки.