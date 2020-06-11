Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным

Он уверяет, что артист в таком состоянии внушал ужас.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он вспомнил, как встретил актера Михаила Ефремова в состоянии алкогольного опьянения и это было страшное зрелище. Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.

При этом Разин убежден, что алкоголь и наркотики – беда не одного актера. а примерно половины представителей шоу-бизнеса. Он не раз видел, как звезды перевозят запрещенные вещества в самолетах.

Напоминаем, что актер вечером 8 июня устроил смертельное ДТП в Москве. Он наехал на фургон, находясь в состоянии опьянения – не только алкогольного, но и наркотического. Водитель машины скончался в НИИ имени Склифосовского от серьезности полученных травм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремова допрашивают о сбыте ему наркотиков.