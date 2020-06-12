Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на Парад Победы

Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на Парад Победы
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Оснований приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве не было. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать», — написал он в Twitter.

Пушков сообщил, что приглашение было бы на 100% отклонено Зеленским. При этом президент Украины наверняка использовал бы его как объект «пропагандистских манипуляций».

Сенатор добавил, что приглашение дало бы Зеленскому шанс «показать отсутствующий у него политический вес».

Владимир Зеленский слова Пушкова пока не прокомментировал.

Парад Победы в России планируется провести 24 июня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправила Владимиру Зеленскому приглашение на Парад Победы. В Кремле это объяснили тем, что Украина не является членом СНГ и не демонстрирует желание «разделить радость» от праздника.

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