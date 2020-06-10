Песков: Кремль не стал приглашать Зеленского на Парад Победы

Песков объяснил, что де-юре и де-факто Украина во многом не является участницей СНГ. Фото: kremlin.ru

Песков объяснил, что де-юре и де-факто Украина во многом не является участницей СНГ. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не включен в список приглашенных на Парад Победы, который пройдет 24 июня.

По словам политика, фактически, и во многом юридически, Украина не является участницей СНГ, чем и обусловлено отсутствие представителя этой страны на важном мероприятии. Кроме того, государство не проявляло инициативы разделить праздник Победы с Россией, отметил Песков. При этом Владимир Путин также не отправлял Зеленскому приглашения, ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, что Парад Победы состоится в некоторых регионах России, включая столицу, 24 июня — в историческую дату Парада победителей, прошедшего в 1945 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Дмитрия Пескова, в России не существует олигархов.