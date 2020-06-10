Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Дмитрий Песков. Фото: http://kremlin.ru

В России не существует олигархов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю «неизвестно о существовании каких-то российских олигархов». Как сообщили «РИА Новости», так Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко, который считает, что олигархи из РФ финансируют радикальную оппозицию в республике.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что олигархи — это бизнесмены, которые пытаются использовать свои средства для влияния на политику страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом Песков отказался от рукопожатий. Он уже вернулся к работе.

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