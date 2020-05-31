Переболевший коронавирусом Песков отказался от рукопожатий

Переболевший коронавирусом Песков отказался от рукопожатий
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от рукопожатий при встречах из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», — рассказал представитель Кремля.

Напомним, 12 мая Песков заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он прошел лечение в медучреждении, куда его ранее госпитализировали вместе с супругой Татьяной Навкой. Его выписали в начале недели, Песков уже вернулся к работе.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 405 843 человек, умерли 4 693. При этом 171 883 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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