Очевидцы поделились кадрами сгоревшего на Замшиной Mercedes

Очевидцы поделились кадрами сгоревшего на Замшиной Mercedes
Машину оперативно потушили. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы полностью сгорел Mercedes. В Сети появились кадры с места происшествия.

Легковой автомобиль вспыхнул ранним утром пятницы, 12 июня, возле дома №60 на Замшиной улице. Фотографиями свидетели происходящего поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пожар сопровождали громкие хлопки. В комментариях к записи некоторые пользователи указали, что номарка припаркована на газоне.

Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарку тушили десять пожарных. О горении им стало известно в 3:17 утра.

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