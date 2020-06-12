Очевидцы поделились кадрами сгоревшего на Замшиной Mercedes

В Калининском районе Северной столицы полностью сгорел Mercedes. В Сети появились кадры с места происшествия.

Легковой автомобиль вспыхнул ранним утром пятницы, 12 июня, возле дома №60 на Замшиной улице. Фотографиями свидетели происходящего поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пожар сопровождали громкие хлопки. В комментариях к записи некоторые пользователи указали, что номарка припаркована на газоне.

Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарку тушили десять пожарных. О горении им стало известно в 3:17 утра.