На Замшиной ранним утром сгорел Mercedes

В Калининском районе Петербурга среди ночи вспыхнул Mercedes. Легковой автомобиль тушили десять спасателей.

Инцидент произошел сегодня утром, 12 июня, рядом с домом №60 по Замшиной улице. Сигнал о возгорании поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:17. К месту происшествия оперативно выехали десять огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, ликвидировать открытое горение удалось к 4:38 утра, иномарка выгорела дотла.

Причины произошедшего выясняются.

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