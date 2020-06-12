На Замшиной ранним утром сгорел Mercedes

На Замшиной ранним утром сгорел Mercedes
Иномарку тушили десять спасателей. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга среди ночи вспыхнул Mercedes. Легковой автомобиль тушили десять спасателей.

Инцидент произошел сегодня утром, 12 июня, рядом с домом №60 по Замшиной улице. Сигнал о возгорании поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:17. К месту происшествия оперативно выехали десять огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, ликвидировать открытое горение удалось к 4:38 утра, иномарка выгорела дотла.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС рассказали о трещине на доме на Лесном проспекте, которая может привести к обрушению балкона.

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