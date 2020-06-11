В МЧС рассказали о трещине на доме на Лесном

В результате никто не пострадал. Фото: скриншот с группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

В результате никто не пострадал. Фото: скриншот с группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, будто там рухнул балкон.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на пресс-службу управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу. Все случилось на Лесном проспекте – там на здании нашли трещину, которая может привести к обрушению балкона. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые демонтировали ненадежную конструкцию. Отмечается, что фасад не поврежден. Территорию огородили, чтобы никто не пострадал.

Напоминаем, что до этого в некоторых СМИ писали, будто балкон упал прямо на газовую трубу, но в МЧС уверяют, что ничего такого произойти не успело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в жилом доме 16 по Восстания укрепили стену с трещинами. На состояние несущей стены жильцы дома начали жаловаться в апреле, когда заметили трещины на одной из стен в парадной между 4-м и 5-м этажами. Проживающие обратились в администрацию района за помощью, пишет пресс-служба Центрального района.