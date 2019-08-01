В жилом доме 16 по Восстания укрепили стену с трещинами

Ремонтные работы проводились за счет собственника жилья в этом доме, который усугубил состояние здания, когда пытался заделать трещину сам.

На состояние несущей стены жильцы дома начали жаловаться в апреле, когда заметили трещины на одной из стене в парадной между 4-м и 5-м этажами. Проживающие обратились в администрацию района за помощью, пишет пресс-служба Центрального района.

Здание обследовала комиссия. По результатам проверки она подтвердила, что образование трещин связано с ремонтом в одной из квартир. Оказалось, что жилец затеял косметический ремонт в своей квартире, тогда он обнаружил трещину и попытался заделать ее своими силами, но этим лишь усугубил ситуацию: стена начала разрушаться еще быстрее.

В момент работы комиссии установленные маяки показали, что трещины продолжают увеличиваться. В итоге был разработан проект укрепления стены, а собственник помещения провел все работы. Распространение трещин остановлено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экспертиза исключила обрушение дома с трещинами на Выборгской.