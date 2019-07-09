Экспертиза исключила обрушение дома с трещинами на Выборгской

В начале июня дом на Выборгской покрылся трещинами. Фото: vk.com/spb_today
В начале июня дом на Выборгской покрылся трещинами. Фото: vk.com/spb_today

Получено три заключения о состоянии несущих конструкций дома по Выборгской улице, 4. Обрушение здания исключено, сообщили в администрации Выборгского района Петербурга.

Несущие конструкции дома признаны ограниченно работоспособными. Заключение выдали службы Госстройнадзора, петербургское отделение Центра качества строительства и ООО «ПроСтрой».

Появление трещин стало следствием демонтажа участка шпунтового ограждения котлована в зоне торцевой стены жилого дома, уточнили в администрации.

Согласно заключению экспертов, необходимо провести ремонт и укрепить несущие конструкции здания. Проект усиления конструкций разработан застройщиком ООО «Виктория». Планируется укрепить оконные и лифтовые проемы, усилить грунт основания под фундаментом и кирпичную кладку стен в зоне трещины.

«Основные работы должны быть закончены к концу июля месяца», — уточнили в администрации Выборгского района.

Часть работ уже выполнена.

Напомним, в начале июня в доме 4 по улице Выборгской образовались трещины на стенах и потолках. Жильцов пришлось эвакуировать.

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