В Петербурге эвакуируют жилой дом на улице Выборгской

По адресу Выборгская дом №4 эвакуировали жителей. Официальной информации о причинах – нет.

В группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что на Выбогской улице Петербурга идет эвакуация местных жителей из их квартир. Жильцы были выведены на улицу вечером 12 июня. Очевидцы также сообщают, что рядом с жилым зданием постоянно дежурят работники МЧС и бригады скорой помощи.

В комментариях к посту очевидцев превалирует мнение о том, что эвакуация произошла из-за наличия в здании огромной трещины, расположенной на нескольких этажах. Утверждается, что дом дореволюционной постройки много десятков лет не ремонтировался.

В настоящий момент, подтвержденной информации о причинах эвакуации людей не поступало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.