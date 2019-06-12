В Петербурге эвакуируют жилой дом на улице Выборгской

Эвакуация. Фото:
Эвакуация. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВК

По адресу Выборгская дом №4 эвакуировали жителей. Официальной информации о причинах – нет.

В группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что на Выбогской улице Петербурга идет эвакуация местных жителей из их квартир. Жильцы были выведены на улицу вечером 12 июня. Очевидцы также сообщают, что рядом с жилым зданием постоянно дежурят работники МЧС и бригады скорой помощи.

В комментариях к посту очевидцев превалирует мнение о том, что эвакуация произошла из-за наличия в здании огромной трещины, расположенной на нескольких этажах. Утверждается, что дом дореволюционной постройки много десятков лет не ремонтировался.

В настоящий момент, подтвержденной информации о причинах эвакуации людей не поступало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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