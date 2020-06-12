На Кораблестроителей пожарные потушили огонь в квартире

Жители Васильевского острова рассказали о пожаре, который случился в жилом доме на улице Кораблестроителей.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло вечером в пятницу, 12 июня, в жилом доме №19 по улице Кораблестроителей в Петербурге. Там загорелась квартира на первом этаже многоэтажного дома.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС с привлечением одной спецмашины. На опубликованной видеозаписи видно, что спасатель просто ходил рядом с машиной и, видимо, пожар на тот момент уже потушили.

Автор публикации рассказал, что причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой лег в кровать подвыпивший мужчина.

«Его вытащили, он на копытцах еле стоял и это не первый прикол такой с его стороны», — написал пользователь.

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